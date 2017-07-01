Yusufum

Yusufum - Elif Üftade

Sayı : 377 - Temmuz 2017

İçimde bir kuyu Yusuf’um,

Gel çıkar benden beni!

Bir bak gözlerime Yusuf’um

Gel ayırt et benden seniÉ

Sabahına senin doğacağın gece

Nasıl uyunur bilmem?

Bayram gecesi uyku haramdır Yusuf’um...

Koynuma sakladım altın tas ile

Bul yitiğini bende Yusuf’um...

Gömleğin birine kan değdi birine yalan

Biri kardeş eli öteki Züleyha’n

Hepsini ak bağrına bas be Yusuf’um...

Sana değer düşlerim,

Uyanır seni düşlerim

Bir hayır tabire yor be Yusuf’um

Kenan sensin sende kaybolan Yusuf ben

Bulma beni koy be Yusuf’um...

Yazar: Elif Üftade

Temmuz 2017
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