Yusufum - Elif Üftade
Sayı : 377 - Temmuz 2017
İçimde bir kuyu Yusuf’um,
Gel çıkar benden beni!
Bir bak gözlerime Yusuf’um
Gel ayırt et benden seniÉ
Sabahına senin doğacağın gece
Nasıl uyunur bilmem?
Bayram gecesi uyku haramdır Yusuf’um...
Koynuma sakladım altın tas ile
Bul yitiğini bende Yusuf’um...
Gömleğin birine kan değdi birine yalan
Biri kardeş eli öteki Züleyha’n
Hepsini ak bağrına bas be Yusuf’um...
Sana değer düşlerim,
Uyanır seni düşlerim
Bir hayır tabire yor be Yusuf’um
Kenan sensin sende kaybolan Yusuf ben
Bulma beni koy be Yusuf’um...