Yine Kapına Geldim - Emel Okyar

Sayı : 374 - Nisan 2017

Efendim

Yine kapına geldim

Ne olur usanma benden

Efendim

Döne döne işledim nice hataları, günahları

Dost’un kapısında diz çöktüm, af diliyorum

Ne olur utanma benden

Efendim

Özledim şefkatini bindörtyüz küsur yıldır

Özledim isminin verdiği gönül genişliğini

Seni ummanlar dolusu sevebilmeyi

Al, denize esen bir rüzgâr gibi

Rabbine götür beni...

Efendim

Nasıl acıyor yüreğimin başı bindörtyüz küsur yıldır

Müslümanım

İnsanım

Tamamen ölmemiş hücrelerim

Tamamen kaybolmamışım demek ki

Nasıl acıyor her yanım

Ben, müslümanım...

Efendim

Gidecek yerim mi var şu dünyada başka benim

İşte yine kapına geldim

Döne döne yaşadım yalnızlıkları

Savaşları, zulümleri, acıları

Döne döne işledim nice hataları, günahları

Dost’un huzuruna yüz sürdüm, af diliyorum

Ve acıyor yüreğimin başı, ben ağlıyorum...

Efendim

Ne olur, usanma benden

Ne olur, utanma benden

Al, gökyüzüne yükselen bir bulut gibi

Lûtfeyle

Rabbime götür beni...