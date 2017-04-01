Yine Kapına Geldim - Emel Okyar
Sayı : 374 - Nisan 2017
Efendim
Yine kapına geldim
Ne olur usanma benden
Efendim
Döne döne işledim nice hataları, günahları
Dost’un kapısında diz çöktüm, af diliyorum
Ne olur utanma benden
Efendim
Özledim şefkatini bindörtyüz küsur yıldır
Özledim isminin verdiği gönül genişliğini
Seni ummanlar dolusu sevebilmeyi
Al, denize esen bir rüzgâr gibi
Rabbine götür beni...
Efendim
Nasıl acıyor yüreğimin başı bindörtyüz küsur yıldır
Müslümanım
İnsanım
Tamamen ölmemiş hücrelerim
Tamamen kaybolmamışım demek ki
Nasıl acıyor her yanım
Ben, müslümanım...
Efendim
Gidecek yerim mi var şu dünyada başka benim
İşte yine kapına geldim
Döne döne yaşadım yalnızlıkları
Savaşları, zulümleri, acıları
Döne döne işledim nice hataları, günahları
Dost’un huzuruna yüz sürdüm, af diliyorum
Ve acıyor yüreğimin başı, ben ağlıyorum...
Efendim
Ne olur, usanma benden
Ne olur, utanma benden
Al, gökyüzüne yükselen bir bulut gibi
Lûtfeyle
Rabbime götür beni...