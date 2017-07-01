Tek Derdimiz Kul Olmaktır. - Osman Taş

Sayı : 377 - Temmuz 2017

Tek derdimiz kul olmaktır Allah’a,

Bütün mevki-makam,mal sizin olsun.

Dünya’ya sarılan ermez felaha,

Mahşerde od olan pul sizin olsun.

Ne çok güvenirsin bu gün varına,

Çıkacağın garanti mi yarına!

Eğer yanmamışsa aşkın narına,

Gönül sizin olsun, kül sizin olsun.

Basireti olmayan görmez yakını,

Vefası olmayan bilmez kökünü!

Her fırsatta yetimlerin hakkını,

Yemekten korkmayan kul sizin olsun.

Kirli servet ile sürenler sefa,

Hakkın divanında çekerler cefa!

Garibin derdine olmazsa şifa,

Arı sizin olsun, bal sizin olsun.

Bağbana kızarak gülzarı yakan,

Cananı incitip hatırın yıkan!

Bülbülü​ ağlatıp dikene bakan,

Edepsiz- hayasız gül sizin olsun.

Sevdaya düşmeyen, olurmuş çorak,

Yanlış menzillere çekermiş kürek,

Maksadı maksuda kalırmış ırak,

Hakka götürmeyen yol sizin olsun.

Osman’ım da, ser veririm yoluna,

Kadir Mevla’m, yardım eyle kuluna.

Bizi erdirmezse dost menziline,

Leyla sizin olsun, çöl sizin olsun...