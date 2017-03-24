Sana Muhtacım
Sayı : 373 - Mart 2017
Sen yere göğe hakim
Her şeyi bilen Rabb’im
İbadet sana takdim
Yalnız sana muhtacım
İslam en büyük tacım
Kur’an kalbe ilacım
Namaz benim miracım
Yalnız sana muhtacım
Şu cihan evim barkım
Ne abam var ne kürküm
Kul olamamak korkum
Yalnız sana muhtacım
Allah-u Ekber sözüm
Kur’an’ı Kerim özüm
Kabe’ye dönük yüzüm
Yalnız sana muhtacım
Ne kadar yansam hamım
Kırılmış gönül camım
Seni andıkça tamım
Yalnız sana muhtacım
Dünya gurbet garibim
Sensin yalnız sahibim
Ben rızana talibim
Yalnız sana muhtacım
Rahmetinde ümidim
Habib’ine ümmetim
Bir tek iman servetim
Yalnız sana muhtacım
Senden rızkım, sıhhatim
Bu canım emanetim
Şükre ne mümkün haddim
Yalnız sana muhtacım