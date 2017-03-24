Sana Muhtacım

Sayı : 373 - Mart 2017

Sen yere göğe hakim

Her şeyi bilen Rabb’im

İbadet sana takdim

Yalnız sana muhtacım

İslam en büyük tacım

Kur’an kalbe ilacım

Namaz benim miracım

Yalnız sana muhtacım

Şu cihan evim barkım

Ne abam var ne kürküm

Kul olamamak korkum

Yalnız sana muhtacım

Allah-u Ekber sözüm

Kur’an’ı Kerim özüm

Kabe’ye dönük yüzüm

Yalnız sana muhtacım

Ne kadar yansam hamım

Kırılmış gönül camım

Seni andıkça tamım

Yalnız sana muhtacım

Dünya gurbet garibim

Sensin yalnız sahibim

Ben rızana talibim

Yalnız sana muhtacım

Rahmetinde ümidim

Habib’ine ümmetim

Bir tek iman servetim

Yalnız sana muhtacım

Senden rızkım, sıhhatim

Bu canım emanetim

Şükre ne mümkün haddim

Yalnız sana muhtacım