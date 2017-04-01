Sami Efendi’den Hatıralar-3 Kaşımız İhvana Çatmayacak

Sami Efendi'den Hatıralar-3 - Mustafa Eriş

Kaşımız İhvana Çatmayacak

Sayı : 374 - Nisan 2017

Hastahane Ziyareti

Ahmed Fatih Andı amca merhum Dr. Necmeddin Akcan abiden dinledim demişti. Bayezid Cami İmamı, Reisü’l-kurra Hafız Abdurrahman Gürses hocaefendi 1970 yıllarında ağır bir hastalığa tutulmuş ve hastaneye kaldırılmış. Doktorlar çare bulamadıkları için hastayı karantinaya almışlar.

O günlerde Sami Efendimiz Hafız Abdurrahman Efendiyi ziyaret etmek istemiş. Damatları merhum Ömer Kirazlı ve Dr. Necmeddin abi program yapmışlar. Ertesi gün Üstadımız’la birlikte hastaneye ziyarete gitmişler.

Sami Efendimiz yanına yaklaşmış, şifa ayetlerini okuyup eliyle vücudunu sıvazlamış. Bir müddet yanında görüşüp konuştuktan sonra ayrılırken şu müjdeyi vermiş:

“-Abdurrahman Efendi! Kalkınız!.. İnşaallah daha çoook Kur’an’a hizmet edeceksiniz. Hafız yetiştireceksiniz!..” buyurmuş.

Gönülden gelen bir muhabbet ve samimiyetle dua ve niyazda bulunmuş. Rabbimiz o büyük Allah dostunun duasını kabul buyurmuş. O tarihten sonra 30 sene daha yaşamış ve çok hafızlar yetiştirmiştir. Bayezid Camiinde ta’lim, tecvid ve tashıh-i huruf dersleri vermiştir. Diyanet İşleri Haseki Eğitim Merkezinde aşere takrib okutmuştur. İstanbul’da kıraat-i aşere okuyan birçok talebe, hafız yetişmesine vesile olmuştur. Reisü’l-Kurra olarak son nefesine kadar Kur’an’a hizmet etmiştir. Memleketimize çok seçkin, güzide hafız kurralar kazandırmıştır.



Şu İki Kaşımız

İhvana Çatmayacak

Sadık Gündoğdu bey dinlediği bazı hatıralarını kendisi şöyle nakleder:

“-Merhum Faruk Karabucak ağabeyimiz anlatırdı:

-1976 yılında fakire ma’nevi vazife verildi. Sami Efendi Üstadımız, İstanbul’da Erenköy’de otururlardı. Bir gün fakiri özel görüşmek için İstanbul’a davet ettiler. Ben de hemen otobüsten yerimi ayırtıp ertesi gün yola çıktım. Erenköy’deki devlethanelerine tek başıma ziyarete gittim.

Huzurlarına varınca, nur gibi simasıyla fakire: “-Hoş geldin Faruk bey!” dedi.

Peşinden: “Adana’da bu yüce yola hizmet için tensip buyruldunuz” dediler.

Emir ve tebligatını bildirdikten sonra hususen şu tavsiyesi beni çok etkilemişti.

“-Faruk bey! Şu iki kaşın ihvana hiç çatmayacak” buyurdular.

Sadık bey diyor ki: Fakir çok şahit oldum. Faruk efendi abi celallendiğinde kaşlarını çatmamak için yukarı doğru çekerdi. Öfkesini belli etmez, bir sıcak tebessümle olayların üstünü örtüverirdi. Allah rahmet eylesin.

İhvanı Seviyorsa!..

1976 yılından sonra Faruk Karabucak abi daha sık İstanbul’a gidip gelmeye başlamış. Erenköy’de bir ziyaretlerinde Üstadımız ona şöyle bir soru yöneltmiş:

“-Faruk bey! Bir ihvanın dersini yapıp yapmadığını nasıl anlarız?”.

Faruk abi rahat bir ortamda bulunduğunu kabul ederek gülümsemiş ve:

“-Efendim! Fakirin keşfi açık değil ki?” diye cevap vermiş.

Bu samimi ve nazik cevap Sami Efendi Üstadı­mız’ın hoşuna gitmiş. Gülümseyerek şu açıklamada bulunmuştur:

“-Faruk bey! Bir ihvan sohbete devam ediyorsa, ihvanı seviyorsa, dersini yapıyor demektir” buyurmuş.

Vermekten Korkmayalım!

Niğde’de yaşayan güler yüzlü, hizmetli muhterem Ahmed Perek abimiz vardır. Birkaç ay önce bir programda buluştuğumuzda kendileri şu hatırayı anlatmışlardır.

“-Sami Efendimiz’in dâr-ı bekaya göç etmesinden üç ay kadar önce umreye gitmiştim. Medine-i Münevvere’ye vardığımda gönlüm hasretle yanıyordu. Üstadımı bir defa daha ziyaret edebilsem diye düşünüp duruyordum. Bir namaz vaktinde merhum Ömer abi ile Mescid-i Nebi’de buluştuk. Hoş geldiniz Ahmed abi deyip hal hatır sorduktan sonra bana:

“-Üstadımız ağır hasta amma Ahmed abi!...” dedi.

Peşinden de gönlündeki sevgiyi ifade sadedinde fakire şöyle bir baktı ve:

“-Yarın ikindi namazını müteakib devlethaneye buyurun inşaallah bir fırsat doğar” dedi.

Gönlüm birden ferahlayıverdi ve sevincimden “Elhamdülillah!” dedim. Ertesi gün sözleşilen saatte büyük bir hasret ve muhabbetle devlethaneye vardım. Bahçeye girdiğimde merhum Ömer abi, merhum Sabri Ülker beyle birlikte oturuyorlardı. Fakire de işaret ederek yanlarına gelmek üzere buyur edip çağırdılar. Hemen koştum selam vererek yanlarına vardım ve gösterilen yere oturdum.

Merhum Ömer abi hoş beş edip hal hatır sordu ve ikramdan sonra bir bakalım diyerek izin isteyip eve geçti. Az sonra sonra kapıda göründü ve bizi içeri buyur etti. Sami Efendi Üstadımız’ın odasına üç kişi olarak girdik. Birlikte huzuruna varıp mübarek elini öptük.

Yatağının içinde hafif yukarı doğru kaldırılmış, oturur vaziyette idiler. Bize tebessüm ederek, şefkatle baktı. Sanki son mesajlarını vermek istercesine şöyle dedi:

“-Vermekten korkmayalım! Vermekten korkmayalım! Ne kadar verirsek o kadar gelir” buyurdular.

Muhterem Üstadımız bu sözlerini üç defa tekrar ettiler. Hatta bir arapça tekerleme söyleyerek konunun ciddiyetine dikkat çektiler.

“Men ketebe karran / Men hafaza ferra

Kim yazar, kaydederse karar kılar, yerleşir / Kim de hafızasına yazar, ezberlerse kaçar”

Sultanımız o ağır hastalığına rağmen bizi düşünüyor, bize tebliğde bulunuyordu. Söylediklerini gönlümüze, kalbimize yazmamızı istiyordu. Dünya malından dolayı ahirette sıkıntı çekmememiz için bizi uyarıyordu. Allah dostları son nefeslerine kadar her fırsatı tebliğe vesile bilirlerdi. Sami Efendimiz de bu ziyarette bizi ikaz edip bize hedef göstermekteydiler. Üstadımız büyük bir neşe içerisinde gözleri ile bizleri süzüyordu. Bizlerde üstadımızın fazla yorulmaması için birbirimize bakıyorduk. Merhum Ömer Abi araya girerek şöyle hatırlatmada bulunuyordu:

"Efendim! Kardeşlere müsade edelim!" diyordu. Üstadımız ise damadının sözlerini sanki hiç duymamış gibi davranıyordu. Derin bir tebliğ aşkıyla bizleri korkutarak uyarmaya çalışıyordu. İki defa hatırlatmada bulunan damadına bakarak "Evladım Ömer! Bugün bunları çok korkutalım ki, ilahi günde korkmasınlar. O günün dehşetinden uzak kalsınlar İnşallah!" Buyurdu.

Üstadımızın huzurundan büyük bir neşe ve hasret içerisinde ayrıldık.

Şu Nâzik Zamanda

Muhterem Ahmed Perek abimiz 1970’li yıllardaki bir hatırasını da şöyle anlatmıştı:

“-Niğde Bor’da Kuddusi Baba adında bir Allah dostunun türbesi vardır. Onun müridleri ilâhi ve gazeller okuyarak cehri zikir yaparlardı. Müridleri fakiri severler ve her gördüklerinde meclislerine davet ederlerdi. Bir gün çok ısrar ettiler ve birlikte götürmek istediler. Komşuluk hatırına onların gönülleri kırılmasın diye gittim. Meclislerine vardım amma içimde ani bir sıkıntı oluştu ve fazla duramadan kalktım.

Halbuki o mecliste ilâhiler, gazeller söyleyerek cehri zikir yapılıyordu. Onlara katılmayı, halakaya girmeyi bırak orada duramaz oldum. Kalbime öyle bir iç sıkıntısı geldi ki, sanki kalbim bir anda taş kesildi. Hissiyatım, duygularım çalışmaz oldu adeta katılaştı. Yapılan zikirden, okunan ilâhi ve gazellerden hiç zevk almıyordum. Bir müddet onları donuk donuk seyrettim ve hemen oradan ayrıldım. Bu katı ve donuk hal fakirde epey bir zaman devam etti.

Kendi kendime: Nedir bu durgunluk ve donukluk? Neden kalbim heyecan duymuyor? Neden katılaşmış gibi hiç hareket etmiyor? diye düşünür oldum. Bu duygu ve düşünceler gönlümü ve zihnimi meşgul etmeye başladı. Bu halin üzerimden kalkması için İstanbul’a Üstadımızı ziyarete gitmeye karar verdim.

Gönlümü meşgul eden bu hali Üstadımıza arzeylemek üzere yola çıktım. Otobüsle İstanbul’a geldim ve Erenköy’e devlethaneye ziyarete gittim. Ömer abi merhum buyur etti.

Üstadımız’ın huzuruna girdim ve elini öpüp karşısına oturdum. Hiç bir şey konuşmadan, hiç bir şey anlatmadan fakire:

“-Ahmed efendi! Hoş geldiniz” dedi.

Peşinden de gönlümü ve zihnimi meşgul eden soruya cevap sadedinde:

“-Şu nâzik zamanda yol üzerindeki evlere oturup, ilâhi ve gazeller söyleyerek, gelecek feyiz kapısını çoktan kapattık” buyurdular.

Ben gönlümdeki soruya cevap alınca ayaklarına kapanmak istedim. Böyle bir harekete, davranışa fırsat vermek istemediler ve konuyu değiştirerek,

“-Hele oturun dersimizi görüşelim” buyurdular.

Vâridâtımız Sarfiyâtımızdandır

Allah dostları merhamet, şefkat, infak ve cömertlikte zirve ahlâka sahip zatlardır. Onlar hayatlarında vermeyi zevk haline getirmiş sehavet erleridir. Sami Efendimiz’in bu konuda yaşanmış pek çok hatırası vardır. Vermek… vermek… yine vermek… onun adeta hayatta en büyük zevki idi.

Hizmetkarlarından birinin anlattığı şu hâtıra çok daha câlib-i dikkat idi.

“-Sami Efendimiz kendisine gelen hediyeleri hiç bekletmez ve sevdiklerine veriverirmiş. Çok kıymetli hediyeleri bile hemen ilk gelen ziyaretçiye verdiği olurmuş. Bir gün yakın hizmetinde bulunan abilerden birisi Üstadımıza:

“-Efendim! Size gelen en kıymetli hediyeleri daha kullanmadan hemen veriyorsunuz. Kardeşlere hemen hediye ediyorsunuz diyerek latife yapmak istemiş.”

Sâmi Efendi Üstadımızda o hizmet­kâ­rı­na tebessüm ederek şöyle karşılık vermiş:

“Vâridâtımız, sarfiyâtımızdandır. Biz sarfettikçe Allah da bize verir” buyurmuş.

İşte Allah dostlarının hayat düsturları!...

Rabbimiz cümlemize bu yüce ölçüleri hayatımıza yansıtabilmeyi nasip eylesin. Allah için vermek, Allah için sarfetmek ve Allah yolunda harcamaktan korkmamak gerek. Verdikçe, sarfettikçe, Rabbimizin de bize vereceğini, ikram edeceğini unutmamak gerek.