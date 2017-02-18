Ruhunuzu Fırçalıyor musunuz? - Mehmet Dinç

Sayı : 372 - Şubat 2017

Çocukluktan beri büyükler diş fırçalamanın öneminden bahseder ve çocukları mutlaka diş fırçalamaları gerektiğine ikna etmeye çalışırlar hatta gerekirse zorlarlar. Çünkü küçükken dişlerini fırçalamayan çocukların, büyüdüklerinde dişleri çürür ve bir daha yenisi çıkmaz. Onun yerine de ne koyarlarsa koysunlar hiçbir zaman aslı gibi olmaz. Bu noktada hele ki diş ağrısı çekenler çok dertlidirler zamanında fırçalamadıkları dişlerinden yana…

Diş fırçalamanın ötesinde büyükler çocuklara, vücutlarını hastalıklardan korumalarını da öğretirler. Taşa bastırmaz, terli terli su içtirmez, ayaklarını sıcak, başlarını serin tutmaları konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Çünkü önemlidir vücut sağlığı ve hastalanmamak… Hastalanıp da türlü acılar çekmemek… vücut sağlığı korunmadığı müddetçe de eninde sonunda hastalanmak mukadderdir.

Vücut sağlığının yanında temizliği de önemine binaen ısrarla üzerinde durularak öğretilen konulardan bir tanesidir bize çocukluğumuzda. Hatırlarsınız çocukken en ufak bir çamur gelse üzerinize anneniz telaşla üzerinizdekileri değiştirir, hemencecik temizleri giydirirdi. Sonra düzenli banyo yapmanın, tırnak kesmenin, çamaşırları özellikle yaz aylarında sık sık değiştirmenin önemi hem evde hem okulda büyüklerin zihnimize kazımak istermişçesine bize kazandırmak istedikleri önemli alışkanlıklardandı.

Haliyle kimse inkâr edemez dişleri fırçalamanın, vücut sağlığına dikkat etmenin ve elbiseleri temiz tutmanın önemini. Büyüklerimiz bu üç konuda da çok haklıdırlar, ısrarları ve bize öğretmek için gösterdikleri gayretler sebebiyle. Sağ olsunlar, Varolsunlar. Ancak bir noktanın ihmal edildiği kanaati uyanır bende her ne zaman bu konuları öğretmeye gösterilen ehemmiyeti ve titizliği görsem. Bence ruh sağlığı ve ruh temizliği de önemlidir en az beden sağlığı ve beden temizliği kadar; belki çok çok daha önemlidir. Çünkü ruh ve beden birbirinden bağımsız ve ayrı değildirler ki birine gösterdiğimiz ilgiyi diğerinden esirgemeye hakkımız olsun. Bilakis onlar birbirlerine kenetli ve birbirlerini birebir etkileyen bir bütünün iki parçasıdır.

Mesela grip olan bir insanın yaşadığı problem fizyolojik, organik, biyolojik bir problemdir ama psikolojik olarak da etkilenip, neşesi kaybolur, hayattan aldığı tat azalır. Buna mukabil depresyona girdiğinde de insan bağırsak sistemi yavaş işlemeye başlar. Kalpteki hareketlilik yavaşlar, kalp krizi ve bağırsak hastalığı geçirme riski artar. Yani ruh bedeni, beden ruhu bir bütün olarak etkiler.

Dolayısıyla nasıl ki biz; vücut sağlığımıza önem veriyoruz ve çocuklarımıza önem vermeleri gerektiğini öğretiyoruz, ruh sağlığımıza da önem vermeli ve çocuklarımıza önem vermeleri gerektiğini öğretmeliyiz. Nasıl ki vücudumuzun temizliğine dikkat ediyor, elbiselerimiz yada vücudumuz üzerindeki en ufak bir lekeye/kire tahammül edemiyor, temizliyoruz; ruhumuzun da temizliğine dikkat edip ruhumuzun üzerindeki en ufak bir lekeye/ kire de tahammül edemeyip temizlemeliyiz.

En az dişlerimiz kadar önemlidir ruhumuz, temiz ve sağlıklı tutmak için dişlerimize gösterdiğimiz hassasiyeti ruhumuz için de göstermeli, çocuklarımıza dişleri üzerine verdiğimiz eğitimi ruhları üzerine de vermeliyiz. Ama tabi etkili olması için önce kendimizden başlamalıyız.

Haydi, fırçalayalım ruhlarımızı…