Hayyam'dan Rübailer - Çeviren: Prof. Dr. Mahmut Kaya
Sayı : 373 - Mart 2017
- İnsan sıkıntı çekmekle öğür olur. Nitekim damla sedef hapsinde kalınca inci olur. Eğer iflas ettinse başın sağ olsun, kadeh boşalınca tekrar dolar.
Güçlüklere katlanan sonunda özgür olur
Damla sedef içinde sabreder inci olur
İflas ettinse ne gam, yeter ki baş sağ olsun
Dolar boşalan kadeh, ağlayanlar şâd olur
- Bu akıl mutluluk yolunda koşmakta ve günde yüz defa sana şöyle demektedir: Şu bir anlık vaktini iyi geçir, çünkü sen biçildikten sonra tekrar büyüyen tere otu değilsin.
Akıldır sana dâim mutluluğa koş diyen
Günde yüz defa senden bunu tekrar isteyen
Şu bir anlık vaktini değerlendir, hoş geçir
Tere otu değilsin, biçildikçe büyüyen
- Kalenderlik yolunu izlemezsen olmaz, yüzünü gönül kanıyla yıkamazsan olmaz. Âşıklar gibi niçin sevdadan söz ediyorsun, kendini özgürce terk etmezsen olmaz.
Kalender meşrep diye tanınmadıkça, olmaz
Gönül kanıyla yüzü yıkamadıkça, olmaz
Söz edemezsin asla aşktan sevdadan canım
Âşık gibi kendinden kurtulmadıkça, olmaz
6. Niyaz
- Ey künhünün harimine akıl ermeyen, ey günahımıza ve ibadetimize muhtaç olmayan Allah! Ben günahtan sarhoşum, umuttan yana ayık. Yani umudum ancak senin rahmetinedir.
Ey zatının künhüne akıl ermeyen Allah!
Kulluktan başka şeye değer vermeyen Allah!
Ben günahtan sarhoşum, ümitten yana ayık
Ey rahmet isteyeni boş çevirmeyen Allah!
- Günahım, isyanım büyükse de yaradan merhametli Rabbimden umudumu kesmem. Bugün sarhoş ve harap bir halde ölsem de yarın elbette çürümüş kemiklerimi affeder.
Günahım büyükse de lütfundan kesmem ümid
Yaradan Rabbim rahîm, olamam asla nevmîd
Bugün sarhoş ve harap halde ölsem, yine de
Yarın affeder elbet, çürüsem, olsam kadîd
- Yâ Rabbi, bana bir rızık kapısı aç, mahlûka minnet etmeden bir geçim ihsan et. Beni şarapla öyle kendimden geçir ki, baş ağrısı bile duymayayım.
Rızık senden ey Rabbim! Başkasına gitmeyim
Değil namerde hatta merde minnet etmeyim
Şarapla sarhoş et de unutayım her şeyi
Hatta baş ağrısını dahi hissetmeyeyim
- Rahmetin benimle oldukça günahımı düşünmem. Azığın yanımdayken yol zahmetini düşünmem. Lütfun beni yüzü ak haşrederse, gerçekten kapkara amel defterini düşünmem.
Rahmetin yâr oldukça günahımı düşünmem
Yoldaşım sen oldukça yolculuğu düşünmem
Lütfunla huzuruna ak yüzle çıkabilsem
Simsiyah defterimi bir kez olsun düşünmem…
- Gam çekmeye alışmış gönlüme acı, tutsak olmuş canıma merhamet et. Meyhaneye giden ayağımı bağışla, kadehi tutan elime acı.
Gamla yoğrulmuş gönlüm, acı bana ne olur!
Tutsaktır tende cânım, acı bana ne olur!
Meyhane yolundaki ayağı mı bağışla
Kadehi tutan ele acı biraz ne olur!..
- Aklımda seni isbat edecek liyakat yok. Düşüncem, ancak sana yakarmaktan ibaret. Ben, seni olduğun gibi nasıl bilebilirim. Seni bilen ancak sensin.
Aklımla seni ispat edebilmem ne mümkün
İşim yakarmak sana, seni bilmem ne mümkün
Ben zâtını hakkıyla nasıl idrâk edeyim
Seni senden başkası bilebilmek ne mümkün…
- Eyvâh, ömür boşa gitti. Hem lokma haram hem nefis kirli. Tutulmayan emirler yüzümü kararttı. Rızana uygun olmadığı halde, yaptığım işlerden el-âmaan!
Ömür gitti boş yere, vah bana eyvah bana!
Lokma haram, nefis pis, vah bana eyvah bana!
Tutulmayan emirler kararttı suratımı
Onca günah işledim, vah bana eyvah bana!
- Ben yoksul bir hastayım halimi bilirsin, gönlümün derdine deva nedir haberdarsın. Gönül macerasını ne diye sana anlatayım; söylenmese de halimizi bilen sensin.
Ben yoksul bir hastayım, halimi bilen sensin
Şu yaralı kalbimi sarmaya gelen sensin
Ne diye anlatayım yürekteki hicranı
Biliyorum her şeyi veren ve alan sensin
- Ey sırf varlıktan ibaret olan Allah! Yokluğa mahkûm olan şeylerle bir ve beraber değilsin. Hiçbir yerde mekânın yok. Fakat hangi yer var ki orda olmayasın. Ey zâtı mekân ve yönden münezzeh olan! Sen nerdesin ve neresi var ki orda değilsin?
Sırf varlıksın Allah’ım, sana denk bir varlık yok
Mekândan münezzehsin, olmadığın yer de yok…
Ey mekâna ve yöne muhtaç olmayan Rabbim!
Varsın, bize yakınsın, artık yokluğa yer yok