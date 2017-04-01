Dön Bu Özüm Bîtap Değil!.. - Rıfat Araz
Sayı : 374 - Nisan 2017
Gönül kul ol, gel aslına;
Mecnûn, böyle garîp değil!..
Yer, gök ağlar ‘Gül Nesli’ne;
Bu çektiğin, âzâp değil!..
Aşk odunda yandı bu cân;
Seyr ü sülûk Sen’de, dayan!..
Her nefeste Mevlâ’yı an;
Yol al, hâlin harap değil!..
Cehdet, aşkla der irfânı;
İkrârda duy her bir cânı!..
Mizânı gör, tut zamanı;
Hesap, kolay hesap değil!..
Duy “ne” diyor Tûr-i Sina?
Dost ahdine şahit Mina!..
Nûr Dağı’na inen ma’nâ;
Oku, özge kitap değil!..
Aç, kulak ver bu ahvâle;
Farkı fark et, yan melâle!..
Geç Sen’dedir her merhale;
Gör, bu ufkun serâp değil!..
Arzdan Arş’a seç nizâmı;
Her ayette duy ilhâmı!..
Yedi nefse sar ihrâmı;
Dön, bu özüm bîtap değil!..