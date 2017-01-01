Bu Dünya Fanidir - Osman Taş

Sayı : 371 - Ocak 2017

Bu dünya fanidir kalırım sanma,

Zamanı gelince sen de gidersin.

Makama, mevkiye, nefsine kanma,

Azrail gelince teslim edersin.

Helâl haram demez toplarsın malı,

Senin mi sanırsın yat ile yalı!

Altına koyarlar dört kollu salı,

Haberin olmadan biner gidersin.

Kalpler kırıp yürekleri yakarsın,

Gönüller incitip, hatır yıkarsın;

Gariplere yükseklerden bakarsın,

Bir gün tepetaklak iner gidersin.

Hakkı bırakıp ta kula taparsın,

Vereni unutup pula taparsın;

Gönülü görmeyip çula taparsın,

Beş metre kefenle donar gidersin.

Bir bakmışsın, ömür sermayen bitmiş,

Canım dediklerin , hepsi terk etmiş,

Neyin var, neyin yok elinden gitmiş,

Pişmanlık narıyla yanar gidersin.

Gün gelir elinde hiç bir şey kalmaz,

Sanmaki yapanlar ettiğin bulmaz!

Cahiller zanneder, vadeler dolmaz,

Gerisin geriye döner gidersin...