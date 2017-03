Bir Şehâdetin Hikayesi Es’ad Erbilî Hazretleri (k.s.) -13- - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu

Siyasi Hesaplaşmalar...

Sayı : 373 - Mart 2017

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ KAYA İLE FEVZİ ÇAKMAK ARASINDAKİ SÜRTÜŞME

Mustafa Müftüoğlu, Menemenle ilgili arka plan tesbiti yaparken, devrin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Mareşal Fevzi Çakmak arasındaki şiddetli gerilime işaret eder:

“Menemen’deki olaya Nakşî­ben­dî­liğin karıştırılmasına bir sebeb de, Mareşal Fevzi Çakmak’la Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya arasındaki ihtilaftır. Birbirini hiç sevmeyen bu iki şahıstan Mareşal’a göre Şükrü Kaya “ahlaksız herif”dir!.. Şükrü Kaya’ya göre ise Mareşal “ahmağın biri”dir!..1

Ve yine bir iddiaya göre; Mareşal Nakşbendî’dir ve Milli Mücâdele’de Anadolu harekâtına katılmak üzere İstanbul’dan ayrılırken, yanında dua almak istediği hasta yeğenini de alarak o yıllarda Çiçekçi’deki mescid ve zâviyesinde bulunan Şeyh Es’ad Efendi’yi ziyaretle elini öpüp duasını taleb etmiştir.2

1930’daki Bursa seyahatinde Şeyh Es’ad Efendi’ye halkın sevgi ve hürmetine bizzat şahit olan Şükrü Kaya, muhtemeldir ki Nakşbendîliği ve Es’ad Efendi’yi Menemen Olayı’na karıştırarak Fevzi Paşa’yı (güya) lekelemek ve köşeye sıkıştırmak istemiştir.3

Evet önceleri Nakşî şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’ye bağlı olan Mareşal,4 O’nun vefatından sonra (1930) Es’ad Efendi’yle bir şekilde irtibat hâlindeydi. Bu gün, Üzeyir Garih’in öldürüldüğü Küçük Hüseyin Efendi’nin kabrinin bitişiğindeki hazire şeklindeki makberede, Mareşal Fevzi Çakmak ve damadı Prof. Dr. Burhan Toprak’la beraber ailelerinin mezarları bulunmaktadır.5

Ancak bizce, bütün bir Menemen Olayı’nın, sadece bu vakıaya bağlanması da oldukça zor görülüyor.

MÜRİD SAYISINDAKİ ÇOKLUK

Bir görüşe göre de; Es’ad Efendi Hz.lerine (ks.) kurulan bu derin kumpasın altında, kendisine bağlı ihvanın çokluğu yatar. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Tarih boyunca bu tür sosyal tabaka kümeleşmeleri, genellikle yöneticilerin hem dikkatini çekmiş, hem de çekinmelerine yol açmıştır. Mesela; Sultan II. Murad’ın, Hacı Bayram-ı Veli’yi, Ankara’dan Edirne merkezine durumu istifsâr için davet etmesinde, O’nun, Orta Anadolu’daki ihvan sayısının çokluğu sebeb olarak gösterilir.6

1930’daki Emniyet Genel Müdürü Rif’at Bey, Es’ad Efendi’nin ihvanından ve ulemadan Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt Efendi’nin (1887-1966) samimi dostudur.7 Rif’at Bey, olaylar kritik hale gelmeden ve Menemen Olayı daha olmadan (!?) Hacı Cemal Efendi’yi Ankara’ya davet eder. O da davete icâbetle Rif’at Bey’i ziyarete, Ankara’ya gider. Yüzyüze görüşürler. Ve Emniyet Müdürü Rif’at Bey, onu Ankara’ya niçin çağırdığını çok açık ve net bir dille anlatır:

-Cemal Efendi, artık Es’ad Efendi’yi ziyaret etmeyiniz. Çünkü O’nu istemiyorlar. Bana tazyik yapıyorlar. Es’ad Efendi’nin toplantılarına adam yolluyorum. Memurlarım bakıyorlar, siyasi hiçbir mevzu yok. Hiçbir suçu olmayan bu adamcağız için ne yapacağımı bilemiyorum. Yetmiş bin müridi var diye korkuyorlar. Bu zâtın, mutlaka ortadan kalkması lazım diyorlar.

Ben bu makamda kaldığım müddetçe, böyle bir işe âlet olmayacağım. Beni buradan alıp vâli yapacaklar (Tekirdağ-Trabzon) ve bu makama da bir adamlarını getirip bu işi halledecekler.8

Sakın sakın, Es’ad Efendi’yi (ks.) ziyaret etme, hatta birkaç ay evinden dışarı çıkma.”9

Emniyet Genel Müdürü’nün bu ifadelerine göre Hükümet, Es’ad Efendi’nin (ks) mürid sayısının çokluğundan çekinmektedir. Menemen Olayı’nın muhtemel sebeplerinden biri de bu olmalıdır.

Rif’at Danışman (1878-1937), 21 Eylül 1925’ten 5 Ağustos 1930’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır. Es’ad Efendi hakkında, İçişleri Bakanlığına verdiği raporu olumludur. Ayrıca yukarıdaki ifadelerine göre, Menemen Olayı’ndan 5 ay önce Es’ad Efendi’ye yapılacak bir kumpastan haberdârdır. Ve olayın olduğu 23 Aralık 1930 tarihinde Emniyet Genel Müdürü Tevfik Hâdî Baysaldır. Bu zat, 5 Ağustos 1930’dan 17 Temmuz 1934 tarihine kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır.yani Menemen Olayı’ndan 5 ay öncesine kadar…

NAKŞÎ-BEKTAŞÎ MÜCÂDELESİ

19’ncu yüzyıl başlarında “Sultan III. Selim’in Nizam-ı Cedid ve Sultan Mahmud’un Yeniçerilik ve Bektaşilik aleyhindeki icraatlarının arkasında Bursalı Şeyh Mehmed Emin ile başlayan, Şeyh Ali Behçet ile devam eden Nakşibendî-Müceddidîliğinin çok etkili oldukları savunulmuştur.”10

Mora isyanından sonra Yeniçeriliğin ve Bektâşiliğin kaldırılmasında Nakşibendî etkisi söz konusudur.11

Zayıf bir ihtimal de olsa Menemen Olayı’nın perde arkasında Nakşî-Bektaşî mücâdelesi vardır. Bu iddiayı Nail Papatya ileri sürmüştür. Bu iddiaya göre Sultan II. Mahmud döneminde 1826 yıllarında bir Bektaşî şeyhi “SIR” adı altında rumuzlanan bir kavramı, kısmî olarak anlatan bir kitap yazar. Ancak bu kitapta bazı problemler vardır. Sırrın alt yapısında antropomorfia vardır. Yani insan Allah’laştırılır gibi görülmektedir. Bu şekilde “sır” insana tapma şeklinde yorumlanarak Bektaşîlerin ileri gelenleri yargılanıp cezalandırılmış, mal varlıkları tekkeleri vs. hepsi Nakşîlere bağışlanmıştır. İşte bundan dolayı Bektaşîlerde Nakşîlere karşı kin ve intikam duygusu beslenerek büyümüştür.

Tepedelenliğolu yeni Türkiye 1922’yi kuran kadronun çoğunluğunun, Rumeli Bektaşîleri, Melâmîler ve masonlarından oluştuğunu iddia eder.12 Müftüoğlu’da Menemeni bununla irtibatlandırır. Buna göre, 1930’da, 1826’ların hesaplaşması söz konusudur.

Dipnotlar: 1) Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu, Ordu ve Politika, İstanbul 1967. 2) Necib Fazıl Kısakürek, Son Devir Din Mazlumları, s. 3) Mustafa Müftüoğlu, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, c. I., İstanbul 1990. 4) Abdullah Muradoğlu, “Türkeş’in Gizli Dünyası” Yeni Şafak, 14 Ağustos 2003, s. 6. 5) Bkz: Münevver Ayaşlı, İşittiklerim, Gördüklerim ve Bildiklerim, İstanbul 1973. 6) Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram-ı Veli, TDV Yay., no:126, Ankara 1998, s. 26. 7) Alasonyalı Cemal Efendi, Kurtuluş Savaşı’nın dinamik unsurlarından mm. (Müdafaa-i Milliye) Grubunun Beşiktaş şubesini kuran, ayakta tutan ve Rifat Beyle o sırada beraber faaliyet yürüten isimsiz kahramanlardandır. Bkz: Vehbi Vakkasoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyete Osmanlı Alimleri, Cihan Yay. İstanbul 1977, ss. 55-77. 8) Hacı Cemal Öğüt’ün kızı Hikmet Hanımefendi ile yapılan Röportaj, (A. Taşgetiren, H. K. Yılmaz, İ. L. Çakan, Hüsrev Subaşı, Murad Kahraman), Altınoluk 1996, sayı: 123, ss. 16-19; Zekeriya Yıldız, Gül Ateş, Sine Âteş: Menemen, Nesil Yay., İstanbul 2013, ss. 29-33. 9) Bkz. V. Vakkasoğlu, Osmanlıdan Cumhuriyete İslâm Alimleri, İstanbul 1987, ss. 55 vd.; Ayr. bkz: Mustafa Müftüoğlu, Menemen Vak’ası, s. 73. 10) Butrus Abu-Manneh, Studies on Islam and the Ottoman Empire in the 19 the Century, ss. 9-11. 11) Muharrem Varol, Islahat, Siyaset, Tarikat: Bektaşîliğin İlgâsı Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Tarikat Politikaları, 1826-1866, Dergah Yay. İstanbul 2013, s.220; ayr.bkz: Abu Mannan, Studies on Islam, ss. 44-51. 12) Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyetin İlk Yıllarının Melâmî, Bektaşî ve Masonlarını “İlân-ı Hürriyet ve Sultan II. Abdülhamid Han” adlı eserinde geniş olarak ele almıştır. Ayr. bkz: Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu, Ordu ve Politika, İstanbul 1967.