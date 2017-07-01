Bir Bedel Var Hâl İçinde!.. - Rıfat Araz
Sayı : 377 - Temmuz 2017
Gir bu ma’nâ dünyasına;
Gör ne hâl var hâl içinde!..
Dal o tevhîd deryasına;
Hoş visâl var hâl içinde!..
Aç o hikmet kapısını;
Geç bu seyrin yapısını!..
Sor âlemin tapusunu;
Çok misal var hâl içinde
Gönül aşkla doğar bu nur;
Sonsuz ömre iner huzur!..
Gel hatır yap, budur düstur;
Ne cedel var hâl içinde?!..
Hak boyası Sen’de boyan;
Nefsini bil, Hakk’a dayan!..
Seyr ü sûluk budur, uyan;
Saf emel var hâl içinde!..
Başımda mı baht eleğim?
Hilkat kokar kor yüreğim!..
A nûr yüzlü aşk çiçeğim;
Tek temel var hâl içinde!..
Gel a gönül, Rabbe eğil;
Bu can Sen’de, Sen’in değil!..
Özge söze verme meyil;
Bir bedel var hâl içinde!..