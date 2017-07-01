Bir Bedel Var Hâl İçinde!..

Bir Bedel Var Hâl İçinde!.. - Rıfat Araz

Sayı : 377 - Temmuz 2017

Gir bu ma’nâ dünyasına;

Gör ne hâl var hâl içinde!..

Dal o tevhîd deryasına;

Hoş visâl var hâl içinde!..

Aç o hikmet kapısını;

Geç bu seyrin yapısını!..

Sor âlemin tapusunu;

Çok misal var hâl içinde

Gönül aşkla doğar bu nur;

Sonsuz ömre iner huzur!..

Gel hatır yap, budur düstur;

Ne cedel var hâl içinde?!..

Hak boyası Sen’de boyan;

Nefsini bil, Hakk’a dayan!..

Seyr ü sûluk budur, uyan;

Saf emel var hâl içinde!..

Başımda mı baht eleğim?

Hilkat kokar kor yüreğim!..

A nûr yüzlü aşk çiçeğim;

Tek temel var hâl içinde!..

Gel a gönül, Rabbe eğil;

Bu can Sen’de, Sen’in değil!..

Özge söze verme meyil;

Bir bedel var hâl içinde!..

Yazar: Rıfat Araz

Temmuz 2017
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