Aşk Dediğin! - Servet Yüksel
Sayı : 378 - Ağustos 2017
Bir güzel ki, gel gönlümü çal dedi.
Aşk dediğin bu bendeki hal dedi.
İnci-mercan deryasını ararsan,
Gök mavisi gözlerime dal dedi..
Çöller geçtin, dağlar deldin öyle mi?
Kurban ister, yüzümdeki şal dedi..
Ne çetinmiş imtihanı sevdanın,
Bir fiskelik sevgi nefse yal dedi..
Akıl sana ayak bağı olmasın,
Sonsuzluğun rüzgarına sal dedi..
Sadık olan sormaz vuslat ne zaman?
Pervaneye bak da, ibret al dedi..
Yürekleri kanayanlar şakımaz,
Bu bahçenin bülbülleri lal dedi..
Gayri gece, gündüz ara bul beni,
Gurbetlerde yar hasreti bal dedi..
Dosta doğru yürümeye var mısın?
Sultanımın sarayında kal dedi.
Aşk dediğin bu bendeki hal dedi..